Ragusa, zona economica speciale: convegno con il ministro Provenzano

Promosso dal Partito Democratico si svolgerà a Ragusa un convegno al quale parteciperà il ministro per il Sud e per la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano

“Zona Economica Speciale ed infrastrutture: opportunità di sviluppo e lavoro”: questo il titolo del momento di confronto promosso dalla federazione provinciale iblea del Partito Democratico che si terrà martedì 7 gennaio, alle ore 18.00, alla Camera di Commercio, in Piazza Libertà a Ragusa. Un’occasione di riflessione sul tema delle infrastrutture e dello sviluppo del territorio. Si confronteranno con il ministro rappresentanti di istituzioni, sindacati, professioni e organizzazioni di categoria.