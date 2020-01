Siracusa, quattro mesi di arresti domiciliari per fatti legati alla droga

I carabinieri di Siracusa hanno portato a termine un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. I militari hanno così arrestato, Silvano Spicuglia, 39 anni, disoccupato e con precedenti di polizia. Spicuglia dovrà scontare agli arresti domiciliari una pena detentiva divenuta definitiva di 4 mesi e 18 giorni inflittagli per reati inerenti le sostanze stupefacenti commessi in passato nel 2017.

L’uomo è stato quindi tradotto presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.