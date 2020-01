Ragusa, donna trovata morta sul letto di casa: appartamento sequestrato

Una donna ucraina di 54 anni è stata trovata morta stamani dal marito nella sua abitazione di Ragusa. In un primo momento l'uomo pensava che la donna dormisse ma poi, vedendo che non si era ancora alzata, le si è avvicinato e ha constatato il decesso. La donna avrebbe trascorso il sabato sera in compagnia di amici in un locale ed al suo rientro a tarda notte si era subito coricata. Indagini in corso sulle cause del della morte da parte dei carabinieri che hanno posto l'abitazione sotto sequestro.