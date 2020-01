Sci, nella discesa libera della Coppa del Mondo il podio è tutto delle azzurre

Trionfo azzurro nella discesa libera di Coppa del Mondo donne a Bansko, in Bulgaria.

Le azzurre hanno fatto tripletta, vincendo con Elena Curtoni in 1.29.31, tempo con cui ha preceduto nell'ordine Marta Bassino (1.29.41) e Federica Brignone (1.29.45). Solo quarta, con 1.29.65, la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin, vincitrice della discesa di ieri, recupero della prova non svoltasi in Val d'Isere. Un podio tutto azzurro al femminile c'era gia' stato il 14 gennaio 2018 nella discesa di Bad Kleinkircheim. Per la 28enne valtellinese Curtoni e' la prima vittoria in carriera, e il quarto podio individuale.

Prima dell'impresa di oggi della Valanga Rosa erano state tre (il totale sale quindi a 4) le triplette ottenute dalle azzurre dello sci alpino in Coppa del Mondo. La prima in assoluto era stata quella del 2 marzo del 1996 in slalom gigante a Narvik, in Norvegia: vinse Deborah Compagnoni, davanti a Sabina Panzanini e a Isolde Kostner. Anche il secondo tris era stato ottenuto in un Gigante, quello del 19 marzo 2017 ad Aspen, negli Usa: vittoria di Federica Brignone, secondo posto per Sofia Goggia e terzo per Marta Bassino. Infine il precedente più recente, del 14 gennaio 2018, quello della discesa libera sul tracciato austriaco di Bad Kleinkirchheime: oro a Sofia Goggia, argento a Federica Brignone e bronzo a Nadia Fanchini.