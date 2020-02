Palermo, Francesco Scoma (Forza Italia): "Sì allo stadio senza barriere"

"Le istituzioni non si impuntino con la società e i tifosi del Palermo e promuovino sin d'ora un confronto civile tra le parti per restituire lo stadio a tutti i cittadini. Oggi grazie alle nuove tecnologie chi sbaglia allo stadio paga: la scusante dell'identificazione e della sicurezza non esiste più. La città merita uno stadio senza barriere: sarebbe un grande passo in avanti per riportare allo stadio le famiglie, le giovani generazioni di appassionati, per sostenere quel senso di inclusione che lo sport favorisce da sempre". Lo afferma in una nota il deputato nazionale Francesco Scoma, vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia.