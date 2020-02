Porti, si inaugura domani la stazione passeggeri a Pozzallo

La stazione passeggeri del porto di Pozzallo verrà inaugurata domani pomeriggio dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Ci sono voluti più di 6 anni per realizzarla. Alla fine nonostante criticità e difficoltà di carattere burocratico la stazione passeggeri verrà aperta e favorirà una migliore permanenza dei passeggeri in transito per Malta. La prima pietra era stata posta dall'allora commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Giovanni Scarso il 20 settembre 2013 alla presenza del prefetto dell'epoca Annunziato Vardè. La stazione passeggeri di Pozzallo è stata realizzata su un'area di 1744 metri quadrati e il progetto è stato finanziato con i fondi strutturali del Patto Territoriale di Ragusa per una spesa di un milione e 531 mila euro.