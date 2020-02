Aeroporto di Palermo, Gesap smentisce suo presidente: lo scalo ha capacità di 10 milioni di passeggeri

In merito alle dichiarazioni del presidente dell'Airgest - società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, sulla "limitata capacità del traffico passeggeri all'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino", la Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, smentisce categoricamente tale affermazione sottolineando che l'aeroporto di Palermo ha già una capacità che va oltre i dieci milioni di passeggeri, e che aumenterà ulteriormente grazie ai lavori di ristrutturazione già in atto e previsti dal piano degli investimenti 2020/2023 di 90 milioni di euro. "L'aeroporto di Palermo - si legge in una nota - conta di proseguire la sua inarrestabile crescita di passeggeri, soprattutto nel segmento dei voli internazionali, grazie alle oltre trenta compagnie che operano dallo scalo".