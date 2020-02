Agguato nella Piana di Catania al confine con Siracusa: 2 morti e un ferito

Un agguato in piena regola questa mattina ha fatto due morti nella Piana di Catania, al confine con Siracusa. La sparatoria è avvenuta in aperta campagna, dove probabilmente le vittime avevano un appuntamento con gli assassini. E' stata la squadra mobile del capoluogo a ritrovare due persone già prive di vita ed un uomo gravemente ferito da una fucilata all'addome. Erano stati gli stessi familiari a cercare le vittime non vedendoli rientrare a casa nella serata di ieri.

Le vittime trovate nelle campagne di contrada Xirumi sono Massimo Casella, di 47 anni, e Agatino Saraniti, di 29. I due corpi sono stati rinvenuti a poche centinaia di metri l'uno dall'altro da familiari che li stavano cercando . Secondo una prima ricostruzione a sparare ai tre uomini - i due deceduti e il terzo rimasto ferito, Gregorio Signorelli, di 36 anni - sarebbe stata la stessa persona con la stessa arma: un fucile da caccia. Per la squadra mobile di Catania, che indaga, la sparatoria potrebbe essere maturata nell'ambito di contrasti nel settore agricolo. Resta esclusa la pista della criminalità organizzata. Signorelli nella tarda mattinata è stato sotto posto a un delicato intervento chirurgico. Adesso è in Rianimazione. Il pm di turno ha disposto l'autopsia sui cadaveri.