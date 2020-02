Siracusa, morto sugli scogli di via Arsenale dopo un volo di tredici metri

Sono ancora da decifrare le cause della morte di Salvatore Pitruzello, 27 anni, precipitato dalla scogliera di via Arsenale domenica mattina e poi deceduto per annegamento.

Il medico legale Veronica Arcifa, che ha eseguito l’ispezione cadaverica su disposizione del PM Salvatore Grillo, ha stabilito che la morte sia avvenuto a causa delle lesioni dovute alla caduta da un ‘altezza di 13 metri e successivamente per annegamento. Per la polizia, la morte del volontario della Protezione civile, che era anche un 'berretto verde', devoto di Santa Lucia, la morte del 27enne rimane un mistero. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori: dalla disgrazia, all'omicidio, al suicidio. La salma di Pitruzzello, non è stata ancora consegnata ai familiari.