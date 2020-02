Partito dalla Calabria il "Treno Verde" per il 'Climate Change': arriverà in Liguria

É partita oggi dalla Calabria, per concludersi il primo aprile in Liguria la trentaduesima edizione della campagna "Treno Verde". L'iniziativa in 13 tappe promossa da Legambiente e Ferrovie dello Stato, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, è dedicata al "Climate Change" e, da sud a nord, racconterà gli eventi climatici di natura estrema aumentati negli ultimi anni che stanno coinvolgendo anche l'Italia. Tra educazione ambientale, monitoraggi scientifici e incontri a tema, la campagna punterà l'attenzione sulle pratiche da attuare per tentare di arginare i cambiamenti climatici, con particolare riferimento al ruolo dei giovani. Gli eventi di natura estrema, per intensità e frequenza, rappresentano ormai un'emergenza che provoca effetti sempre più evidenti in tutto il Paese. Si può contribuire a contrastarli, sostiene Legambiente, in primis con azioni e stili di vita più ecosostenibili. Dopo la tappa di oggi e domani a Lamezia, il Treno Verde risalirà la penisola.

Il convoglio si fermerà ad Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata, (dal 2 al 4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile). "All'interno del Treno Verde - è detto in un comunicato di Legambiente - sarà allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l'Italia un paese migliore, l'edizione 2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L'intento? Arrivare capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all'azione locale. Di fatto, quella ingaggiata contro i cambiamenti climatici, è una lotta che non ammette ulteriori rinvii né battute d'arresto. A dimostrarlo anche i numeri raccolti da Legambiente". "Ad oggi - riporta ancora il comunicato - sono sei le regioni italiane che hanno dichiarato l'emergenza climatica e ambientale - Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche - insieme a 88 Comuni che, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, hanno dichiarato l'emergenza o presentato mozione per dichiararla. Se nel 2019 l'associazione ambientalista ha registrato ben 157 eventi climatici di natura estrema in Italia, con 42 vittime, 85 casi di allagamenti da piogge intense, 54 casi di danni da trombe d'aria, cinque frane dovute a piogge intense e 16 esondazioni fluviali, anche il 2020 non è partito nel migliore dei modi. Da inizio anno, si contano due casi di danni da trombe d'aria, a Paternò (Catania) e a Salerno, e due allagamenti da piogge intense, a Formia (Latina) e a San Martino Valle Caudina (Avellino). Nelle settimane scorse, le raffiche di vento hanno invece superato i 100 km/h in Trentino Alto Adige (sfiorando i 165 km/h in alta montagna) e in Abruzzo, dove hanno raggiunto i 175 km/h sul Gran Sasso, accanto a temperature fuori stagione di oltre 25 gradi. A livello globale, il mese scorso è stato il gennaio più caldo di sempre, battendo il primato del gennaio 2016. Ed è allarme siccità in Basilicata, dove il 31 gennaio le dighe lucane hanno registrato i livelli d'acqua più bassi degli ultimi 30 anni. Gennaio 2020 è stato inoltre il più secco nella storia della Sicilia. Caldo record anche in Sardegna, nei giorni scorsi, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 27 gradi: una temperatura mai raggiunta sull'Isola a febbraio".