Scicli, a Palazzo Spadaro concluso corso di formazione per volontari Unicef

Si è tenuto sabato scorso a Scicli, a Palazzo Spadaro, il Corso di alta formazione, promosso dal Comitato Regionale Sicilia per l’UNICEF, stilato nel rispetto delle linee guida del Piano d’azione nazionale.

Il Corso è stato seguito dai volontari UNICEF della provincia di Ragusa, con la finalità prima di rendere più efficace l’impegno nelle attività di advocacy e di raccolta fondi.

Accolti e introdotti dal Presidente Provinciale per l’Unicef di Ragusa Elisa Mandarà, con la collaborazione della Segretaria Provinciale Rosa Di Caro, i formatori sono stati Mauro Cantoia (Trainer e Responsabile di “GENIO in 21 giorni”, sede di Catania), Vincenzo Lorefice (Presidente del Comitato Regionale Sicilia per l’UNICEF) e Ambra Picasso, (Segretaria Regionale UNICEF e responsabile Customer Care “GENIO in 21 giorni”, sede di Catania).

I lavori sono consistiti in una prima parte teorica, affrontata con grande competenza dal Presidente Regionale Lorefice e in una fase interattiva e laboratoriale, brillantemente condotta dall’esperto formatore Mauro Cantoia. Il Piano di formazione, riservato ai Volontari delle nove province della Sicilia, prevede una formazione generale sull’UNICEF, sulla sua storia, sull’Organizzazione e sui suoi nobili fini e consiste nel formare volontari esperti, sviluppando i seguenti argomenti: comunicazione efficace, Public speaking, Team building, Leadership e Lavoro su obiettivi.

In particolare, è stata messa in risalto l’importanza fondamentale del corretto allestimento del “banchetto” UNICEF, delle modalità di approccio verso il potenziale donatore, per creare empatia, riuscire a trasferire efficacemente i valori e la mission dell’UNICEF, con esercitazioni pratiche ad hoc, allo scopo di mettere in pratica ciò che è stato affrontato in maniera teorica durante la giornata.