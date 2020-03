Coronavirus, pattuglie Esercito sulle strade della Sicilia

Una parte dei militari dell'Esercito in servizio in Sicilia sara' da domani impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un colloquio con il presidente della Regione Nello Musumeci. Il governatore dell'Isola aveva avanzato ieri un'ulteriore richiesta formale, in tal senso, al capo del Viminale, allarmato dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia.