Donna di Scicli positiva al coronavirus: era rientrata da una crociera

Cresce il numero dei contagiati in provincia di Ragusa. Da ieri sera una donna ultracinquantenne di Scicli è ricoverata nella divisione malattie infettive dell'Ospedale 'Maggiore' di Modica. Dal 5 al 12 marzo era stata in crociera e appena rientrata si trovava in isolamento ma da qualche giorno ha cominciato ad avere i sintomi e ieri è stata ricoverata. Ad annunciare il nuovo caso di coronavirus nel Ragusano è stato il sindaco di Scicli, Enzo Giannone che raccomanda ai suoi cittadini di "moltiplicare le attenzioni". "Dopo il caso di ieri - dice il sindaco di Scicli - sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli di sicurezza e i controlli per isolare il caso, sia da parte dell'Asp che da parte della Polizia municipale. Questo dimostra che dobbiamo davvero restare tutti a casa e evitare i contatti per evitare i contagi"