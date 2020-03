Coronavirus, a spasso per Catania: 46 denunciati

Sono state 141 persone controllate da poliziotti delle Volanti della Questura di Catania nell'ambito delle iniziative per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Sono state 46 quelle denunciate per inosservanza del provvedimento dell'autorità. Tra loro chi ha detto di essere uscito di casa per andare dai parenti a prendere l'alloro o il pangrattato che servivano per preparare il pranzo della domenica, oppure c'è chi si è spostato dall'altra parte della città per bere un caffè a fantomatici distributori automatici, chi per cercare un bar per acquistare i cornetti o chi aveva un appuntamento con il fidanzato o la fidanzata. A Librino sono stati controllati due giovani di Paternò, che alla richiesta dei poliziotti di giustificare la loro presenza in quel luogo rispondevano di aver fatto un giro in macchina per prendere un po' di aria. Denunciato anche un nigeriano che aveva organizzato all'interno di un locale a lui in uso una festa con una trentina di connazionali con somministrazione di alcol e musica.