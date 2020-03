La Caritas di Catania, non abbandona gli assistiti "ma restate a casa"

"La speranza e l'esigenza di poter tornare pienamente operativi quanto prima non devono offuscare la necessità di tutelare tutte le persone dall'eventualità del contagio. Noi continuiamo a esserci nelle forme più sicure per assistere operatori, ma chiediamo a tutti voi di restare a casa". Lo afferma la Caritas diocesana di Catania, che continua a essere a disposizione dell'utenza tramite quegli strumenti di smart working. Oltre alla disponibilità telefonica, gli operatori dell'organismo diocesano stanno garantendo supporto agli assistiti con l'utilizzo delle chat sui social (facebook e instagram) e anche via email, animando inoltre la comunità dei volontari con le riflessioni del direttore don Piero Galvano (nella foto) che vengono condivise sui canali ufficiali e sulla mailing-list. La Caritas Diocesana ha donato e continuerà a donare alimenti e altri beni in ingente quantità a enti e associazioni: latte, riso, pasta, ricotta, yogurt, latticini, merendine, zucchero, olio di semi ed extravergine, sottilette, tonno e biscotti, e anche vestiario, come scarpe e giubbotti che risultano necessari in questo periodo in cui si è nuovamente affacciata l'emergenza freddo.