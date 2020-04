Aeroviaggi nonostante la crisi del turismo fa una donazione a 6 Comuni

"Apprezziamo il gesto della Aeroviaggi che, nonostante si stia attraversando uno dei momenti più difficili per il settore turistico, ha deciso di fare delle donazioni ai comuni di Palermo, Campofelice di Roccella, Pollina, Sciacca, Castelvetrano e Augusta, sedi delle loro strutture alberghiere in Sicilia". Lo ha detto il presidente di ANCI Sicilia, Leoluca Orlando, commentando l'iniziativa della Aeroviaggi, storica azienda fondata da Antonio Mangia, seconda catena di villaggi turistici in Italia, quinto tour operatore per fatturato e prima catena alberghiera in Sicilia e Sardegna. "L'iniziativa della Aeroviaggi - conclude Orlando - conferma l'importanza strategica del turismo nella nostra Regione. Un settore fondamentale per cui tutti quanti auspichiamo un rilancio immediato alla fine dell'emergenza da Covid-19.