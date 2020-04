Tenta di rubare in un lido balneare di Portopalo: scoperto e denunciato

Agenti del Commissariato di Pachino, al termine di un’attività di polizia giudiziaria, hanno denunciato S.F. di 39 anni, per aver tentato di rubare del materiale e delle attrezzature all’interno di un lido balneare di Portopalo di Capo Passero.

Gli Agenti, intervenuti nella mattinata di ieri presso il lido in questione, in quanto era stata segnalata un’intrusione dal sistema di allarme, hanno espletato nell'immediatezza del fatto i necessari accertamenti che hanno permesso di individuare il ladro e di denunciarlo.