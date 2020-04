Coronavirus, 1.035 contagiati in Calabria: le vittime sono 75

Sono 1.035, 24 più di ieri, i positivi al coronavirus in Calabria, mentre le vittime salgono a 75 (+2). Lo riferisce il bollettino della Regione dopo che, ad oggi, sono stati eseguiti 22.234 con 21.199 negativi. I positivi sono: Catanzaro: 58 in reparto; 1 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 36 guariti; 26 deceduti. Cosenza: 35 in reparto; 3 in rianimazione; 311 in isolamento domiciliare; 33 guariti; 23 deceduti. Reggio Calabria: 33 in reparto; 2 in rianimazione; 163 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti. Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti. Crotone: 13 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 9 guariti; 6 deceduti. I 2 pazienti di Bergamo che sono stati dimessi vengono conteggiati nel totale dei guariti a Catanzaro. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.468: Cosenza 1.799, Crotone 1.587, Catanzaro 1.711, Vibo 443, Reggio 1.928. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 15.419.