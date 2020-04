Autocisterna carica di ossigeno si ribalta sulla A-18 tra Giarre e Giardini

Un'autocisterna che trasportava ossigeno liquido, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sulla A18, l'autostrada Catania-Messina, tra i caselli di Giarre e Giardini Naxos. Sul posto squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale etneo, personale operativo del distaccamento di Riposto e la squadra Nucleare biologico chimico. I pompieri stanno provvedendo a bloccare una perdita dalla cisterna, mentre è stata già allertata l'azienda per provvedere ad un travaso. L'intervento è ancora in corso. Il conducente dell'automezzo ferito è stato trasportato in ospedale.