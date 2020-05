Modica, continuano i rimborsi viaggio per gli studenti universitari

Altri 74 rimborsi viaggio per gli studenti modicani iscritti negli gli atenei siciliani sono stati erogati dal Comune di Modica. Sommandoli a quelli già erogati nelle scorse settimane il totale sale ad oltre 140. Sono oltre 140 studenti che, dietro presentazione dei titoli di viaggio o delle relative ricevute, si sono visti rimborsati le spese sostenute per raggiungere i luoghi di studio sede di ateneo in tutta la Sicilia. “Se c’è ancora qualcuno che si sta attardando – commenta il Sindaco Abbate - lo invito a sbrigarsi in modo da poter chiudere tutte le pratiche entro la fine di maggio e poter così saldare i nostri studenti fuori sede".