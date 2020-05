Raccordo tra Prefetture e Regione per l'emergenza rifiuti in Calabria

Raccordo tra Prefetture calabresi sul tema dell'emergenza rifiuti e monitoraggio periodico delle attivita' che andranno messe in essere per normalizzarne il ciclo. E' quanto stabilito oggi nel corso di una riunione alla Cittadella regionale promossa dalla governatrice Jole Santelli insieme ai prefetti delle cinque province. In questo senso, riporta una nota dell'Ente, e' stato avviato un processo di condivisione piu' generale degli atti organizzativi, non solo per quel che riguarda la gestione dell'emergenza, "nella comune volonta' di dare avvio ad un nuovo percorso su una materia cosi' delicata tra la Regione Calabria e le Prefetture calabresi".