Morto suicida a Catania nipote dei boss Bonaccorsi del clan dei 'Carateddi'

Si e' suicidato nella sua casa di Catania, dove si è impiccato, Salvatore Bonaccorsi, 31 anni, figlio di Sergio Filippo, 50 anni, fratello degli storici boss Ignazio e Concetto del clan dei 'Carateddi'. Il movente del gesto è da ricondurre alla sfera personale della vittima. La scoperta è stata fatta ieri dai familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Oggi sono stati celebrati i funerali che, su disposizione del questore Mario Della Cioppa, si sono svolti in chiesa, ma senza corteo funebre per motivi di ordine pubblico e per l'emergenza Coronavirus.