Il racket rialza la cresta a Siracusa, fuoco al negozio "La Tradizione"

Potrebbe essere un'azione dimostrativa del racket delle estorsioni che a Siracusa rialza la cresta dietro l'attentato che questa mattina, verso le 6 è stato messo a segno in via Gioberti ai danni dell'esercizio commerciale di prodotti tipici, "La Tradizione". I malviventi dopo avere rubato una Ford Fiesta, l'hanno utilizzata come ariete per sfondare la vetrina del negozio.

I malviventi entrati all'interno dei locali hanno appiccato il fuoco, 'firmando' di fatto l'attentato.

Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. I pompieri in un primo momento hanno pensato che si trattasse di un un incidente vedendo la parte anteriore della Ford danneggiata, ma immediatamente si sono accorti che era stato appiccato il fuoco nel locale. Le fiamme sono state subito domate. Sul posto, oltre agli agenti delle volanti, sono intervenuti i poliziotti della Mobile e della Scientifica.

Tre ore prima la polizia era intervenuta in Via Vittorio Veneto per l’incendio, per cause in fase di accertamento, di tre veicoli (una Fiat Punto, un motociclo Piaggio Beverly 400 ed una Fiat Panda). Le fiamme scaturite dal rogo hanno lambito e danneggiato i portoni delle abitazioni adiacenti, i muri delle case ed i cavi elettrici. Anche in questa circostanza sono intervenuti i pompieri.