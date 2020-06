Palermo, Maurizio Lucia nuovo comandante dei vigili del fuoco in Sicilia

L'ingegnere Maurizio Lucia sarà, per il prossimo biennio, il nuovo direttore regionale dei vigili del fuoco della Sicilia. Arriva da Campobasso dove ricopriva lo stesso incarico per il Molise. Si insedierà il 22 giugno prossimo subentrando a Gaetano Vallefuoco, che andrà al Dipartimento dei vigili del fuoco di Roma come responsabile della direzione centrale per la Formazione. Calabrese di Catanzaro, seppur nato a Roma nel 1962, ha conseguito la Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale all'Università della Calabria consegui. E' entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco come funzionario tecnico nelò 1990 a Pistoia dove nel 1995 ha assunto la funzione di comandante provinciale . Ruolo, quest'ultimo, che ha poi ricoperto a Biella, Novara, Taranto, Catania, Catanzaro e Firenze. In Calabria e in Toscana ha ricoperto anche la funzione di vicario del Direttore Regionale. Dal 30 dicembre 2019 ha svolto la funzione di direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per il Molise. Ha coordinato alcune decine di gruppi di lavoro in particolar specie nel campo dei rischi industriali. Ha svolto attività ispettive coordinando commissioni ministeriali sempre nel campo dei rischi industriali. Ha coordinato due gruppi di lavoro ministeriale finalizzati alla scrittura di norme in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. Ha coordinato le attività operative conseguenti alle situazioni emergenziali manifestatesi negli anni di servizio nei territori provinciali ove ha prestato la propria attività.