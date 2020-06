Otto sbarchi in poche ore a Lampedusa, nell'isola arrivati 114 profughi

Otto sbarchi, uno dei quali ancora in corso, nel giro di poche ore a Lampedusa (Agrigento). Al momento sono arrivati 114 migranti, 36 - soccorsi dalla Guardia costiera - appena pochi minuti fa. Si susseguono però segnalazioni d'avvistamento: fra Lampedusa e Malta vi sarebbero altre "carrette del mare" in difficoltà. Ad avvistarle è stato l'aereo della Sea Watch. Nell'hotspot, stamani, prima di tutti questi nuovi approdi, c'erano circa un centinaio di persone. Per domani è previsto un trasferimento, con traghetto di linea per Porto Empedocle, di circa 80 migranti.