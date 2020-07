Migranti, il Siulp di Ragusa: "Non siamo esperti nell'accoglienza"

"La mancanza di una politica certa ed univoca circa la gestione e l'accoglienza degli immigrati, ne ha favorito un esercizio 'permanentemente provvisorio' che vede le forze dell'ordine e la Polizia di Stato in primis, a fronteggiare l'immane problema umanitario divenuto assurdamente un problema di polizia". Lo afferma in una nota Flavio Faro, Segretario Generale del Siulp Ragusa. Secondo Faro, "si riesce a trasformare la natura di un problema anche e solo in base a chi ne viene affidata la gestione 'emergenziale' pretendendo metamorfosi degne dei piu' famosi trasformisti che hanno visto i poliziotti professionisti dell'ordine pubblico e del controllo del territorio, gli investigatori, i finanzieri ed i carabinieri tutti, diventare esperti di accoglienza, di umanita' e di mediazione".