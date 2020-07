Modica, è morta a Palermo l'avvocata Roberta Galfo: aveva sessant'anni

Lutto nella categoria forense modicana, e non solo. E' morta l'avvocata Roberta Galfo. Aveva 60 anni e si trovava a Palermo per alcuni controlli medici. Sposata con il medico Alberto Guccione, madre di due figli, faceva parte di una famiglia di avvocati: il padre, Nino e il fratello, Ignazio. La notizia della morte di Roberta Galfo ha suscitato sgomento in tutta la città dove la famiglia Galfo è molto conosciuta e apprezzata. Ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.