Migranti, la ministra Lamorgese a Lampedusa: "L'attenzione è massima"

Visita a Lampedusa del ministro all'Interno, Luciana Lamorgese. La titolare del Viminale, accompagnata dal capo della polizia, Franco Gabrielli, ha incontrato le forze dell'ordine e poi il sindaco dell'isola, Totò Martello, il quale ha sollecitato interventi legati alla dichiarazione dello stato di calamità per Lampedusa e Linosa "passaggio indispensabile per poter attuare, in collaborazione con il governo nazionale, misure specifiche per le nostre isole ad iniziare dalla fiscalità di vantaggio", ha sottolineato il primo cittadino. Il ministro, secondo quanto riferisce il sindaco, ha assicurato che "l'attenzione sull'isola è massima". E che i migranti saranno tutti sottoposti a test sierologici. Al vaglio un protocollo di sicurezza.

Ad attendere Luciana Lamorgese e Gabrielli alla sede del Comune un gruppo di isolani, guidati dall'ex senatrice della Lega Nord Angela Maraventano, che hanno manifestato a gran voce ed è stato esposto uno striscione bianco con scritto in rosso 'scafisti'. Proprio da Lampedusa la scorsa settimana, dopo un'ondata di sbarchi, il presidente della Regione Nello Musumeci ha chiesto lo stato d'emergenza anche perché la stagione turistica è stata pregiudicata dall'emergenza sanitaria per il Coronavirus. Gli isolani, da sempre popolo d'accoglienza, temono che l'emergenza immigrazione si traduca, per Lampedusa, nel concreto rischio contagio da Covid-19.

"Chiudete subito i porti!". E' quanto grida un gruppo di cittadini di Lampedusa all'arrivo della ministra . "Oppure porti i migranti a casa sua", continua Angela Maraventano, "Siamo stanchi di subire - dicono ancora - ora basta. Bisogna chiudere subito i porti" .

Critiche anche da Fratelli d'Italia ei confronti del governo. "Il ministro Lamorgese, oggi in visita a Lampedusa dove solo negli ultimi giorni sono arrivati ben ottocento immigrati, prenda atto del disastro delle politiche migratorie messe in atto dal suo governo. Il ministro parli con imprenditori e cittadini, prenda atto della situazione drammatica nella quale vivono e del totale fallimento dell'hotspot di competenza del suo ministero. La Sicilia, in primis, sta pagando a caro prezzo l'incapacità di questo governo che è responsabile non solo delle morti in mare ma anche del pericolo sanitario per gli italiani che potrebbe derivare da questi arrivi, molti dei quali a bordo di piccole imbarcazioni autonome". Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia. "Il blocco navale, come sostiene da sempre Fratelli d'Italia, era e rimane l'unico strumento per impedire il traffico di essere umani, le morti in mare e il contagio da Covid-19", conclude.