Sopralluogo dell'assessore alle Infrastrutture Falcone al viadotto Ritiro

Lunedì prossimo saremo in sopralluogo a Messina, al grande cantiere del viadotto Ritiro, per fare il punto sullo stato dei lavori, su eventuali ritardi e per valutare sul posto ogni possibile soluzione per accelerare i lavori. Lo afferma in una nota l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone in merito ai lavori in corso al viadotto Ritiro sull'A20 Messina-Palermo. "Ci troviamo - ha aggiunto - dinanzi a uno dei cantieri in corso fra i più complessi non solo di Sicilia, ma dell'intera Italia, posto su una strategica arteria come l'A20. Il Governo Musumeci ha trovato un'opera impantanata: abbiamo fatto ripartire i lavori e poi, una volta preso atto delle criticità progettuali che riguardavano le pile, abbiamo adottato la necessaria perizia di variante per salvare l'infrastruttura e andare avanti". "Oggi serve accelerare - ha osservato - e limitare al massimo i disagi. Sono state invitate al sopralluogo le deputazioni nazionali e regionali nonché i rappresentanti della Lega che hanno chiesto l'audizione in Commissione Trasporti alla Camera".