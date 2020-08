Floridia, coltivava piante di canapa indiana: arrestato bracciante agricolo

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno tratto in arresto per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un floridiano classe 1968, bracciante agricolo ed incensurato, sorpreso a celare nel proprio appezzamento di terra 12 piante di canapa indiana alte ciascuna più di 2 metri, perfettamente curate e coltivate. I militari dell’Arma da tempo tenevano sotto osservazione il terreno del floridiano, fino a quando nel corso di una specifica perquisizione, hanno battuto attentamente il terreno, rinvenendo, nascoste da fitta vegetazione, le piante di cannabis, disposte in filari e perfettamente curate. Il proprietario del terreno è stato quindi arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Le piante sono state sequestrate ed estirpate.