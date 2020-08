Termini Imerese, Amministrative: PD, M5S e liste civiche per Maria Terranova sindaco

L’esperienza del governo Conte con l’alleanza politica e strategica tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico può essere applicata anche a livello territoriale in occasione delle elezioni amministrative di Termini Imerese. Per questa ragione il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico insieme alle due liste civiche di Vincenzo Fasone e Pippo Preti stanno lavorando per dare vita ad una amministrazione sana, democratica, capace di rispondere al desiderio di cambiamento già espresso dai cittadini termitani. Per realizzare questa prospettiva, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e le due liste civiche di Vincenzo Fasone e Pippo Preti stanno lavorando alla creazione di una squadra di governo locale forte e qualificata che innanzitutto ridia “normalità” alla vita amministrativa in termini di servizi essenziali e sana gestione della cosa pubblica senza però dimenticare il ruolo della Città. Termini Imerese, infatti, ha davanti a sé anche straordinarie opportunità che una amministrazione lungimirante, attenta e progettuale, sostenuta anche dal governo nazionale, può cogliere. Termini Imerese deve diventare una città di riferimento per l’intero Mediterraneo, una città vivibile e accogliente, città di mare e di scambi, città culturale e turistica, città intelligente, città produttiva.