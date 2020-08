Migranti, Musumeci replica: "La tutela della salute sei siciliani spetta a noi"

"Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui migranti. Mi verrebbe da dire: bene, la eserciti pure e intervenga come non ha fatto in questi mesi. La Sicilia difenderà la propria decisione davanti al giudice amministrativo. Ma nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo l'impugnativa del Governo al Tar della sua ordinanza per la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull'isola.