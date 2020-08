Pachino, sbarco di 67 migranti ai Punta Rio: stupore tra i bagnanti

Sbarco di migranti tra i bagnanti di una delle spiagge di Pachino. Sono 67 le persone che sono approdate a Punta Rio, nella zona di Isola delle Correnti. Incredulità tra i vacanzieri che prendevano il bagno sul litorale. Lo sbarco si è verificato intorno alle 13,30. Sono state avvertite le forze dell'ordine e sul posto sono arrivati i poliziotti del Commissariato di Pachino che hanno radunato i migranti su una porzione di spiaggia. A Punta Rio sono, quindi, arrivate anche le autorità sanitarie per i controlli, a cominciare dei tamponi per verificare gli eventuali casi di positività al Covid.

Si tratta del secondo sbarco nel Siracusano a distanza di 48 ore: il primo si èverificato a Marzamemi dove sono arrivati a bordo di una barca a vela 49 migranti, trasferiti in un centro di accoglienza, di contrada Pantanelli a Siracusa. Si è scoperto che uno degli stranieri è risultato positivo al covid19.