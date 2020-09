Fotomontaggio con candidata sindaca di Reggio Calabria nuda: è ignobile

Un fotomontaggio con il volto di Angela Marcianò, candidata a sindaco di Reggio Calabria, e un corpo femminile completamente nudo. Sarebbe questa l'immagine fatta circolare nelle scorse ore su alcune chat whatsapp a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale per le comunali del 20 e 21 settembre. Lo ha rivelato pubblicamente la stessa Marcianò durante un comizio, poco dopo essersi recata alla polizia postale per denunciare l'accaduto. "E' successa - ha affermato la candidata sindaco - una cosa ignobile. Su Whatsapp girava una mia foto, un fotomontaggio, a dir poco pornografico. Adesso lo urlo alla città, alle femministe e ai garanti che finanche sono arrivati a strumentalizzare la foto con mio figlio in braccio accusandomi di utilizzarlo per la campagna elettorale. Adesso cosa diranno le femministe che c'è un candidato donna che deve subire un fotomontaggio fatto da gente ignobile".