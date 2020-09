Elezioni a Floridia, Faraci scalda la Taverna: la candidata sindaca inizia a crederci

Ha parlato con il cuore ed al cuore della gente. Padronanza nel linguaggio, nessuna banalità e profonda conoscitrice dei problemi di Floridia. Claudia Faraci candidata a sindaca, ha parlato nel rione della Taverna. Un comizio di quartiere che avrebbe meritato il grande pubblico di piazza del Popolo per i contenuti del discorso. Determinazione e grinta nelle sue parole e giura che non perderà smalto fino all'ultimo giorno della campagna elettorale. Quello di questa sera nel piazzale di via Piersanti Mattarella è stato un primo assaggio di quel che farà domani sera in piazza Melbourne quando a partire dalle 19,30 presenterà i 30 consiglieri che la sostengono, i due assessori designati ed il programma che lei e la sua squadra intende portare avanti per i prossimi cinque anni a Floridia. Sono i temi sociali che scaldano l'ingegnere di Floridia, che non ha vergogna a ricordare il buon lavoro dell'amministrazione Scalorino quando funzionava la refezione scolastica ed il trasporto deglistudenti pensolari con il contributo del Comune non era una chimera.

'Le feste come l' Ascensione ritorneranno - ha detto Faraci - perchè sono un'opportunità per il settore del commercio".

Claudia Faraci in avvio premette che in questa campagna elettorale non intende attaccare i suoi avversari, ma un colpo di fioretto lo riserva al sindaco sfiduciato, 'l'unico nella storia di questa città', Gianni Limoli che il giorno dopo il suo insediamento non aveva più la maggioranza. " Un sindaco - dice la candidata del Pd e della Civica Faraci sindaca - non dà posti di lavoro, non fatevi prendere in giro. Un sindaco che lavora crea invece l'opportunità per creare sviluppo ed occupazione". Gli applausi per Claudia Faraci salgono nel quartiere quando chiede alle donne di fare la loro parte, sostenendo una donna che è fortemente determinata per risollevare una Floridia in ginocchio, "così come sa fare una mamma".

La candidata dei Dem ha pure ricordato che il servizio della raccolta dei rifiuti è in regime di proroga da 12 anni e fare la nuova gara d'appalto sarebbe stata solo una formalità e "non si riesce a capire il perchè della mancata apertura dell'asilo comunale".

Il comizio rionale di questa sera è stato aperto da uno degli assessori designati, Gaetano Vassallo. Poi è stata la volta di Fabiola Guarino che ha spiegato il perchè bisogna sostenere la Faraci ed i motivi dello stare insieme. Ospite della serata il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, un 'floridiano d'adozione' come egli stesso si è definito per avere frequentato le scuole di Floridia, il segretario provinciale del Pd, Salvo Adorno ed i maggiorenti dei Democratici floridiani.