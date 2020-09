In Sicilia i "sì" al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari sono stati espressi dal 75,88% dei votanti mentre i no sono rimasti al 24,12%. Nella provincia di Caltanissetta la percentuale dei si' sale al 79,58 % e in provincia di Agrigento all'80,6%. Gli elettori chiamati alle urne erano 3.957.819. Ha votato il 35,39%, la percentuale più bassa tra le regioni.