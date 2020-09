Pippo Zappulla (art1): "Sinistra e M5s uniti contro Musumeci"

- "Si apra il tavolo unitario del centrosinistra siciliano insieme al M5s e aperto all'associazionismo ambientalista e progressista presente in molte realtà territoriali". E' quanto propone il segretario regionale siciliano di ArticoloUNO Pippo Zappulla di organizzare già a ottobre, convinto che si debba partire da un confronto serrato sui programmi, rinviando alla fine di questo processo la scelta di un candidato alla presidenza della Regione da contrapporre a Nello Musumeci e alla destra che lo sostiene. "Il primo denominatore comune - precisa - non può che essere quello dell'opposizione intransigente al governo degli annunzi e della propaganda di Musumeci, alla destra peggiore che la Sicilia poteva offrire". "Si parta - prosegue Zappulla - dal rafforzare da subito l'opposizione al governo Musumeci, dall'alleanza e dal programma di governo partendo dalle condizioni materiali di vita delle persone, dai loro bisogni, dalla fame di lavoro, di diritti, di sviluppo e di lavoro. Poi si penserà al nome che dovrà guidare il progetto e come sinistra siciliana in quel momento avremo da presentare e proporre personalità di assoluto prestigio, competenza e serietà". (