Il maltempo ferma i comizi a Floridia, Musumeci in città per il suo Movimento

L'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta in provincia di Siracusa, ferma i comizi elettorali previsti per questa sera. Sul palco di piazza del Popolo dovevano salire alle 20,30 Salvo Burgio ed un'ora dopo, Claudia Faraci. L'esponente che aggrega una coalizione di 'moderati', ha rinviato il suo comizio a mercoledì sera alle 20, 30, mentre il Pd con Claudia Faraci candidata a sindaca, ha deciso di posticipare a domani sera (lunedì 27 settembre) alle 20,30 l'appuntamento con gli elettori ed i simpatizzanti. Probabile che a sostegno dell'esponente Dem, intervenga l'ex sindaco di Floridia, Orazio Scalorino. che dovrebbe anticipare l'intervento dell'ex assessora.

In casa °Diventeràbellissima" in serata la coordinatrice locale del Movimento, Simona Caramma, ha annunciato per domani sera alle 19 la visita del loro leader, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Il presidente della Regione siciliana non salirà su palco, anche per la carica istituzionale che ricopre, ma farà tappa nelle strade principali del paese. "Diventeràbellissima" sostiene per la corsa a sindaco di Floridia, l'ex primo cittadino, Gianni Limoli.

(nella foto Nino Di Mauro durante l'applaudito comizio di sabato sera a sostegno di Gaetano Gallitto)