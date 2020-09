Floridia, Salvo Burgio alla città: "Voglio farvi conoscere il mio programma"

Dai suoi avversari politici sono partite le prime provocazioni. Lui è pronto a rispondere dal palco di piazza del Popolo stasera alle 20,30 a Floridia, ma nelle sue intenzioni c'è anche quello di illustrare il programma della sua coalizione.

Salvo Burgio, dottore commercialista, è nel lotto dei favoriti alla consultazione elettorale di domenica e lunedì. "Mi toglierò qualche sassolino dalla scarpa - dice il candidato a sindaco di 'Cambiala', 'Riparti Floridia' e 'Sicilia Ora' - ma ai miei concittadini voglio metterli al corrente di cosa vogliamo fare e come affronteremo le tante emergenze della città". Se qualche avversario ha straparlato sul suo conto, Burgio non intende abboccare nel tranello degli insulti, perchè gli elettori di Floridia, già disorientati per la presenza di troppi candidati (sei), non capirebbero le liti per affermarsi. L'aspirante primo cittadino può contare su due liste che gli addetti ai lavori ritengono molto forti, una invece, quella di Sicilia Ora, sarebbe un contenitore tutto da scoprire. 'Cambiala' e 'Riparti Floridia', hanno però una marcia in più rispetto alle liste avversarie. Non c'è dubbio che Salvo Burgio in queste elezioni si gioca il suo futuro politico. Questo lo sa bene lui ed anche i suoi stessi sostenitori.