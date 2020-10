Vittoria, positivi al Covid un infermiere e un medico dell'ospedale

Un infermiere in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria è risultato positivo al Covid. L’uomo è stato posto in isolamento. Positivo anche un medico che è stato posto in isolamento. Sul fronte coronavirus c'è da registrare anche il ricovero in malattie infettive dell'ospedale Arezzo di Ragusa di una donna modicana di 80 anni. I ricoverati al Paternò Arezzo sono complessivamente otto: 7 in malattie infettive e uno in terapia intensiva.