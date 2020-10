Il teatro Greco di Siracusa raccontato da un documentario Argentino

La Fondazione Inda e le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa arrivano in Argentina e in tutto il Sudamerica grazie a un documentario realizzato dal Teatro Coliseo di Buenos Aires e diffuso on line.

E’ interamente dedicata a Inda 2020 Per voci sole la seconda puntata di Italia XXI Online, il progetto ideato dal Teatro Coliseo, col sostegno dell’Istituto italiano di cultura di Buenos Aires, per promuovere lo spettacolo dal vivo in Argentina. Historia è il tema del documentario realizzato con la collaborazione della Fondazione Inda per raccontare sia la storia delle rappresentazioni classiche nel Teatro Greco di Siracusa, sia la recente svolta dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico che, per la prima volta in oltre 100 anni di storia, ha trasmesso in streaming in diretta e in differita gli spettacoli dell’ultima stagione, grazie all’ accordo di partenariato digitale con TIM.

Dalla viva voce del presidente della Fondazione Inda, Francesco Italia, del sovrintendente Antonio Calbi, dalle testimonianze delle maestranze, e attraverso una lunga intervista col consigliere delegato Marina Valensise, il pubblico argentino e di tutto il continente latino americano potrà conoscere la magia del Teatro Greco di Siracusa e delle rappresentazioni classiche allestite ogni anno dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Attraverso il dialogo italo argentino sull’importanza attuale della cultura classica, il direttore generale del Teatro Coliseo, Elisabetta Riva, ha condotto la puntata che comprende il contributo di due attori, Carla Peterson, Joaquín Furriel, e dei responsabili della politica teatrale in Argentina, come Rubén Szuchmacher, Jorge Telerman e Sebastián Blutrach.

Il documentario di Italia XXIOnline sarà disponibile online per sette giorni sul canale YouTube del Teatro Coliseo al quale è possibile accedere anche dal sito www.teatrocoliseo.org.ar

Il documentaro è disponibile anche attraverso il sito e i canali social della Fondazione Inda:

