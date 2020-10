Diminuiscono i contagi in Sicilia, 708 nuovi positivi: a Palermo sono 228

Sono 708 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli 860 di ieri. Con i nuovi casi salgono così a 12188 gli attuali positivi. Di questi 898 sono i ricoverati: 787 in regime ordinario e 111 in terapia intensiva con un incremento di otto ricoveri. In isolamento domiciliare si trovano 11290. Sono 10 invece i nuovi decessi che portano il totale a 459. I guariti sono 244. I tamponi effettuati sono 7499. Su fronte della distribuzione territoriale Palermo ha 228 positivi in più, Catania 173, Messina 24, Trapani 53, Ragusa 99, Siracusa 42, Agrigento 80, Caltanissetta 9.