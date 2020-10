Ragusa, aveva violato gli arresti domiciliari: 37enne va in carcere

La Polizia ha arrestato A.G., di 37 anni, per evasione dalla propria abitazione senza autorizzazione in cinque occasioni nell’ultimo mese. L'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari in quanto nel mese di agosto si era reso responsabile di un gravissimo fatto di sangue ai danni di una persona per motivi legati a vecchie relazioni sentimentali. La vittima aveva subito gravissime lesioni con indebolimento permanente della vista.

L’arrestato è stato rinchiuso nelle carceri di Ragusa.