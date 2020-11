Dopo 8 mesi al via la A1 di pallanuoto, l'Ortigia a Siracusa dilaga con la Lazio

Torna finalmente, dopo otto mesi, il campionato di pallanuoto. La serie A1 maschile riparte con l'edizione numero 102 che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo 2021, posticipate di un anno per l'emergenza Covid-19, per le quali e' già qualificato il Settebello campione del mondo a Gwangju 2019. Questi i risultati della 1a giornata: CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3; CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7; RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D) RINVIATA Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) RINVIATA Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste.