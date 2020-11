Luoghi del cuore FAI, Via delle Collegiate di Modica al 3° posto nazionale

E’ stata aggiornata la classifica de “I Luoghi del cuore” del FAI, censimento nazionale promosso dal Fondo Ambiente Italiano che si propone di promuovere e valorizzare i luoghi più belli del nostro paese.

Modica partecipate con le iniziative di San Nicolò Inferiore e della Via delle Collegiate, comitato che promuove insieme le tre storiche collegiate della città, San Giorgio, San Pietro e Santa Maria di Betlem in un progetto che mira alla valorizzazione, restauro e promozione delle chiese della città. Se San Nicolò riesce a posizionarsi nella classifica dei primi dieci superando i grandi siti italiani, è da segnalare il posizionamento sul podio dell’iniziativa della Via delle Collegiate.

“Per quanto soddisfatti del risultato – dicono dal comitato promotore – c’è tempo ancora fino al 15 Dicembre per votare sul sito del FAI www.iluoghidelcuore.it o attraverso le schede di adesione che sono presenti all’ingresso delle chiese. La via delle collegiate è un percorso che abbiamo voluto promuovere con l’intento di rafforzare l’offerta culturale e turistica del territorio, il nostro obbiettivo è non solo lo studio e la custodia degli archivi, che ancora oggi ci raccontano la storia di Modica ma anche delle città vicine, ma quello di creare iniziative attive nelle chiese come musei, aree espositive e laboratori didattici per i ragazzi in cui possano imparare ed esprimere nuove competenze utili alla promozione del territorio, tutto attraverso i progetti che il FAI mette in campo per i primi tre classificati del censimento nazionale. Confidiamo quindi nell’aiuto di tutti per continuare a raccogliere voti e scalare la classifica dando a Modica e al territorio una iniziativa di promozione concreta. In Sicilia, i due progetti modicani si piazzano al primo (Collegiate) e al secondo posto (Chiesa di San Nicolò Inferiore). Un risultato che ha sollecitato anche i complimenti del FAI regionale.