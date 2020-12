Sambuca di Sicilia, torna l'acqua in venti Comuni

Siciliacque comunica che ieri pomeriggio ha ripristinato l'avvio delle acque derivate dall'invaso Garcia verso il potabilizzatore di Sambuca di Sicilia. "Sebbene ancora le acque hanno caratteristiche tali da non consentire un trattamento con grandi portate - dice l'azienda idrica - considerata la situazione di criticità che il disservizio sta causando, dalle ore 23:30 abbiamo riattivato il trattamento dell'acqua presso l'impianto di Sambuca al 50% della portata. Durante la notte sono state riattivate le forniture ai comuni di Alcamo, Trapani (frazioni nord) e Erice (60%) per consentire la messa in pressione di tutto in sistema, per le successive fasi di aumento della portata. Durante la giornata odierna sarà garantito il ripristino dell'erogazione in tutti gli altri comuni e precisamente di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Gibellina, Montevago, Santa Margherita Belice, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi,Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita. Oggi raggiungeremo il 80% delle portate di norma previste e nella notte tra giovedì e venerdì la normalizzazione delle forniture".