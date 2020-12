La Lega di Rosolini: "Economia al collasso e corso Savoia è un deserto, riaprirlo"

"ll centro storico di Rosolini da anni ormai è chiuso al traffico ma ciò non ha contribuito né a risollevare l’economia delle attività commerciali né a vivacizzare le vie del centro storico. Al contrario la chiusura al traffico di Corso Savoia ha contribuito al collasso delle attività insistenti sull’area. Pian piano i negozi del centro hanno abbassato le serrande per non riaprile mai più. Non c’è stato il ricambio generazionale forse visto l’andazzo le nuove generazioni hanno preferito andare alla ricerca del posto fisso! Percorrendo il salotto buono della città si ha la sensazione di una città fantasma, quelle poche attività superstiti ancora resistono solo grazie alla tenacia dei titolari". A denunciarlo è il Commissario della Lega, Dino Gennaro.

"Già nel 2010 l’amministrazione Savarino su iniziativa dei commercianti fu esortata alla riapertura al traffico ma senza risposta. A causa della pandemia Coronavirus tutte le attività sono in crisi e ancor di più lo sono quelle di Corso Savoia poiché non è possibile in questo momento passeggiare liberamente, chiacchierare ecc. Se da una parte il Coronavirus ha peggiorato la già precaria situazione economica della città dall’altra i fondi del “Ricovery Fund”, che letteralmente significa “Fondi di Recupero” dai danni provocati dalla pandemia, rappresentano una risorsa. I Governi nazionali scendendo fino ai Comuni, devono presentare progetti utili allo sviluppo del territorio e dotati di tutti i requisiti necessari per l’approvazione e il seguente (eventuale) finanziamento. Quale migliore occasione per accedere a fondi comunitari immediati messi a disposizione dall’UE per presentare progetti di riqualificazione e valorizzazione dei centri storici? Rosolini non può e non deve perdere questa opportunità. Mi sento di suggerire come idea il “centro commerciale diffuso”. L’insieme dei piccoli negozi del centro uniti: iniziative promozionali, pubblicità, eventi ecc condivisi. Oggi il centro di Rosolini ha bisogno di nuova vita, si invita l’amministrazione attuale ad attenzionare, se non lo avesse già fatto, l’opportunità dei “Fondi di Recupero”, rivedere la zona pedonale e a pensare ad una zona con riapertura al traffico e regolamentata da fasce orarie".