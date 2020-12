Il sindaco di Catania al drive in dei tamponi: il vaccino è una cosa concreta

"Da domani con la prima somministrazione in Sicilia dei vaccini comincia la seconda fase della lotta al coronavirus, indispensabile però è proseguire questa preziosa opera di prevenzione con i tamponi gratuiti alla popolazione, eseguita con competenza e professionalità da medici e operatori sanitari che in poco di un mese, solo a Catania, hanno effettuato oltre 50 mila tamponi; uno straordinario impegno svolto anche nei giorni festivi, per cui a nome di tutti i cittadini catanesi, ringrazio di vero cuore ciascuno di loro". Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese che in mattinata si è recato insieme al commissario anti covid dell'Asp 3 Pino Liberti nell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, il sito "drive in" reso disponibile dall'amministrazione comunale di Catania. "Fermo restando questo insostituibile lavoro di prevenzione che aiuta a contrastare il diffondersi dell'epidemia - ha detto il sindaco - il vaccino finalmente ormai è una prospettiva concreta. In Sicilia entro il prossimo 4 gennaio verranno distribuite circa 70 mila dosi alle categorie più a rischio. Nei prossimi giorni insieme al commissario Liberti pianificheremo le modalità di smistamento delle dosi in provincia di Catania in modo da garantire massima efficacia e rapidità alla necessaria immunizzazione di massa".