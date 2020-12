Caltanissetta, il Mise accredita laboratorio di analisi di Caltaqua

Due anni di lavoro intenso e faticoso per raggiungere l'obiettivo dell'accreditamento del laboratorio acque potabili alle norme più stringenti. Una scommessa che Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha lanciato nel 2018 e che adesso si può considerare vinta con l'avvenuto accreditamento del Laboratorio acque potabili della Società da parte di "Accredia", l'Ente unico nazionale di accreditamento, designato dal Governo italiano, che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. L'accreditamento attesta la competenza tecnica, l'imparzialità e il costante funzionamento del Laboratorio di Caltaqua. "Accredia" garantisce gli utenti sulla competenza ed imparzialità dei laboratori accreditati nell'effettuazione delle prove, attraverso verifiche tecniche periodiche, sulle singole prove e non, per il complesso delle attività analitiche del laboratorio. Per tale motivo i rapporti di prova emessi sotto accreditamento sono riconosciuti e accettati a livello internazionale. I campionamenti e quindi le analisi vengono effettuati su punti di prelievo disposti lungo l'intero sistema acquedottistico della provincia, alle fonti di approvvigionamento e lungo tutta la rete di distribuzione fino al punto di consegna. Sia le procedure di campionamento che le procedure analitiche seguono scrupolosamente i metodi di riferimento, relativi alla determinazione dei parametri micro-biologici e dei parametri chimico-fisici nelle acque destinate al consumo umano ai sensi del Decreto Legislativo del 2001. della Provincia di Caltanissetta.