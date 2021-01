Raddoppio Messina - Catania, sindaco di Taormina: innovazione del secolo

"Si tratta della prospettiva di innovazione del territorio più importante di tutto il secolo. Cambierà la mobilità nell'ambito regionale e nazionale e collegherà Taormina all'aeroporto Fontanarossa di Catania in circa quaranta minuti di percorrenza, così come con i Porti di Messina e Catania per i passeggeri delle crociere". Lo afferma il sindaco di Taormina, Mario Bolognari parlando del raddoppio ferroviario Catania-Messina. "Abbatterà - prosegue il sindaco - significativamente il traffico automobilistico e consentirà un moderno ed efficiente sistema di accoglienza".